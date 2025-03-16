الحوثيون: قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية سيشمل أمريكا بعد عدوانها على اليمن

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قال زعيم جماعة أنصار الله اليمنية عبد الملك الحوثي، اليوم، إن قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية سيشمل أمريكا بعد عدوانها على اليمن.

وقال الحوثي في كلمة مصورة بثتها قناة "المسيرة" التابعة للجماعة إن "حاملة الطائرات والقطع الحربية الأميركية ستكون هدفا لنا، وقرار حظر الملاحة (الإسرائيلية) سيشمل (العدو) الأميركي طالما استمر في عدوانه"ـ حسب وكالة سبوتنك.

وأضاف الحوثي : "سنواجه التصعيد بالتصعيد، وسنرد على العدو الأميركي بالاستهداف لحاملة طائراته وبوارجه والحظر لسفنه"، مؤكدا أن القصف الأمريكي سيفشل في تدمير القدرات العسكرية للجماعة.

ولفت الحوثي إلى أن الغارات الأمريكية على اليمن هدفها دعم إسرائيل بعد إعلان "أنصار الله" إسناد الشعب الفلسطيني في مواجهة سياسة "التجويع" الإسرائيلية.

كانت جماعة الحوثي اليمنية، اعلنت اليوم الأحد، "استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" والقطع البحرية التابعة لها شمالي البحر الأحمر، بـ18 صاروخا بالستيا ومجنحا وطائرة مسيرة".

وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية استهدفت أيضا حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" وقطعها الحربية، وذلك ردا على العدوان الأمريكية الذي استهدف اليمن".

وأضاف سريع أن "العدو الأمريكي شن عدوانا بأكثر من 47 غارة على مناطق مختلفة"، مؤكدا أن الجماعة "لن تتردد في استهداف كافة القطع الحربية الأمريكية في البحرين الأحمر والعربي ردا على العدوان".