عراقجي: حق طهران في تخصيب اليورانيوم لا يقبل التفاوض

قال وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، إن "حق طهران في تخصيب اليورانيوم لا يقبل التفاوض"، ردا على بعض التصريحات الأمريكية بشأن حق بلاده في تخصيب اليورانيوم.

ونقلت وكالة تسنيم الدولية للانباء عن عراقجي القول، إن "التخصيب في إيران هو واقع وحقيقة ونحن مستعدون لخلق الثقة ازاء الهواجس المحتملة لكن مبدأ التخصيب لا يقبل التفاوض".

وأوضح عراقجي في تصريحه الذي أدلى به للصحفيين على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية اليوم الاربعاء، أنه سينقل في زيارته المرتقبة إلى موسكو، رسالة مكتوبة من قائد الثورة الاسلامية، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وشدد عراقجي على أنه "لا يُحقق شيء تحت الضغط، وإذا كانت المفاوضات مع الاحترام المتبادل يمكن أن تنجح... لقد أثبتنا هذا عمليا وفي مواقفنا، ونواصل عملنا بهدوء تام ودون أن نتأثر بأي ضغوط".

وفيما يتعلق بالمواقف الأمريكية تجاه المفاوضات، قال عراقجي: "إنهم يطرحون أحيانا مواقف متناقضة لا تساعد أبدا في سير المفاوضات. يجب أن نتعرف على مواقفهم الحقيقية خلال المفاوضات. إذا كانت لديهم مواقف بناءة، يمكننا أن نأمل في بدء مفاوضات حول إطار اتفاق محتمل".

وأكد قائلا: "خلال هذه الفترة، أدلى ستيف ويتكوف (المبعوث الأمريكي) بتصريحات متعددة، ويجب أن نتعرف على مواقفهم الحقيقية على طاولة المفاوضات".