منتخب الصين يفوز على ميانمار برباعية وديا

فاز منتخب الصين على ضيفه منتخب ميانمار 4 / صفر خلال المباراة الودية، التي جمعتهما اليوم الجمعة في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.

وأنهى المنتخب الصيني الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما زهانج لينبينج ولين ليانجمينج في الدقيقتين 29 و37.

وفي الشوط الثاني، سجل المنتخب الصيني هدفين آخرين عن طريق وو لي في الدقيقتين 75 و81.

ويستعد المنتخب الصيني للمشاركة في بطولة كأس آسيا التي تقام في قطر مطلع العام المقبل، حيث يلعب في المجموعة الأولى مع منتخبات طاجيكستان ولبنان وقطر.

فيما فشل منتخب ميانمار في التأهل للبطولة.