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قتل الجيش الإسرائيلي 44 فلسطينيا منذ فجر الاثنين، غالبيتهم من منتظري المساعدات في سلسلة غارات وعمليات إطلاق نار استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وفي أحدث الهجمات، أفادت مصادر طبية للأناضول باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة العشرات جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على فلسطينيين شمال غرب مدينة غزة.

وقال شهود عيان للأناضول إن عشرات الفلسطينيين تجمعوا شمال غرب مدينة غزة في انتظارهم لشاحنات مساعدات، أُشيع أنها ستدخل عبر معبر "زيكيم" الذي تسيطر عليه إسرائيل شمال غرب غزة.

وسبقها بفترة وجيزة، استشهاد فلسطينيين اثنين، الأولى وهي سيدة قُتلت بقصف في حي التفاح شرق مدينة غزة، وأما الثاني فقد قُتل بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، بحسب المصادر الطبية وشهود عيان.

وفي الساعات الأخيرة، قالت المصادر إلى 10 فلسطينيين قُتلوا في قصف إسرائيلي متفرق على مدينة خان يونس خاصة في المناطق الشرقية.

وظهر الاثنين، قالت وزارة الصحة بغزة، إن "20 فلسطينيا استشهدوا وأصيب أكثر من 200 بينهم 50 بحالة خطيرة جدا جراء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على مئات الفلسطينيين قرب مراكز توزيع المساعدات الإنسانية جنوب ووسط القطاع"، منذ صباح اليوم.

وطالبت الوزارة، كافة الجهات المعنية بالعمل على إيجاد آليات أخرى لتوزيع المساعدات دون التسبب في قتل الجوعى.

وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو، تنفيذ خطة توزيع مساعدات إنسانية عبر ما يُعرف بـ"مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية"، وهي جهة مدعومة إسرائيليا وأمريكيا، لكنها مرفوضة من قبل الأمم المتحدة.

وذكرت الوزارة أن مستشفى الصليب الأحمر الميداني بمدينة خان يونس (جنوب) يتعرض لإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي مما يعرض حياة المرضى والطواقم العاملة فيه إلى الخطر.

وناشدت كافة المؤسسات والجهات المعنية بضرورة توفير الحماية للمرافق والكوادر والمرضى داخل المستشفيات بالقطاع.

وفي تطورات ميدانية سابقة الاثنين، قتل صيادان وما زال ثلاثة مفقودين جراء تعرضهم لإطلاق نار كثيف من زوارق بحرية إسرائيلية قبالة شاطئ بحر مدينة غزة، وفق مصادر طبية فلسطينية.

وأشارت المصادر إلى استشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين إثر إطلاق نار وقذائف من البوارج الإسرائيلية تجاه النازحين في منطقة ميناء مدينة غزة.

وقالت مصادر طبية في مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة، إن 3 فلسطينيين قتلوا في قصف إسرائيلي استهدف حي الشجاعية شرق المدينة.

وقتل فلسطيني آخر بقصف من الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف منزل شمال غرب مدينة غزة، حسب ما أفاد مسعفون للأناضول.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل - بدعم أمريكي - إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 184 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.