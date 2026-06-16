قطر: متفائلون بحذر بعد مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الانصاري، عن «تفاؤل حذر» بأن مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران ستؤدي إلى المرحلة التالية من الأمن في المنطقة، حسبما نقلت «رويترز».

وقال إن الاتفاق الحالي خطوة أولى نحو توافق إقليمي أوسع يضمن استقرار المنطقة، موضحًا أن قطر سترسل من يمثلها في محادثات جنيف بين واشنطن وطهران.

وذكر أن الدوحة ساعدت في تقريب وجهات النظر للوصول إلى تسوية بين طهران وواشنطن، وعملت لتحقيق التوافق بين الطرفين، وعودة الملاحة لهرمز، واستمرار وقف إطلاق النار.

وأوضح أن «قطر تتواصل مع كل الأطراف ضمن إطار الوساطة الباكستانية»، مؤكدًا أنها ستواصل العمل لمنع عودة التصعيد ولتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأضاف متحدث الخارجية القطرية: «نريد عودة السلم والأمن الإقليميين كما كان الوضع قبل الحرب، ونعمل لتحقيق ذلك».

ورفض المتحدث التعليق على ما تم تداوله بشأن تخصيص 300 مليار دولار لإعادة إعمار إيران، لكنه شدد على «عدم صرف أي أموال قطرية بموجب هذا الإطار حتى الآن».