منظمة إسرائيلية: الأسير عماد سرحان تعرض لإهمال طبي حتى وفاته بالسجن

كشفت منظمة حقوقية إسرائيلية، عن أن الأسير الفلسطيني عماد سرحان تعرض لإهمال طبي ولم يخضع لفحص لمدة أكثر من عامين ونصف حتى وفاته السبت بسجن جلبوع الإسرائيلي.

والأحد، أفادت هيئة شئون الأسرى (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي) في بيان مشترك، بأن السلطات الإسرائيلية أبلغت عائلة سرحان بوفاته السبت بـ"أزمة قلبية" دون أن تقدم تفاصيل إضافية.

وحسب صحيفة "هآرتس" الثلاثاء، عُثر على سرحان (47 عاما)، وهو من مدينة حيفا ومحكوم عليه بالسجن المؤبد، ميتا في زنزانته.

وقالت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" الإسرائيلية التي حصلت على سجلات سرحان الطبية، إنه لم يخضع لفحوصات طبية منذ سبتمبر 2023، وفقا للصحيفة.

وأضافت أنه تعرض لإهمال طبي، إذ تُظهر سجلاته الطبية أنه كان يعاني من مشاكل صحية، بينها أمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى زيادة الوزن.

وحسب "هآرتس"، فإن وفاة سرحان رفعت عدد الأسرى الفلسطينيين الذين توفوا في سجون إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 104.

ويقبع في سجون إسرائيل نحو 9500 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تجويعا وتعذيبا وإهمالا طبيا، وفقا لتقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.

الصحيفة تابعت: "كان 55 من المتوفين محتجزين في مرافق تابعة لمؤسسة السجون الإسرائيلية، بينهم سجناء من إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة".

وأردفت: "أما الـ 49 الآخرون فتوفوا في سجون عسكرية، وجميعهم من سكان غزة".