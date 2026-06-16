رئيسا الجمهورية والحكومة اللبنانية يبحثان تحضيرات الجولة المقبلة من مفاوضات واشنطن

أجرى الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، اجتماعًا في قصر بعبدا قبل ظهر اليوم، مع رئيس الوزراء الدكتور نواف سلام.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، تناول الاجتماع التطورات المحلية والإقليمية الراهنة، بعد الإعلان أمس، عن الاتفاق على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتقييم ردود الفعل عليها، إضافة إلى الاتصالات التي اجريت مع لبنان في هذا المجال.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى التحضيرات الجارية لانعقاد الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن، الأسبوع المقبل.

واعتبر الرئيسان عون وسلام أن التفاهم الأمريكي - الإيراني يشكل عاملًا ايجابيًا على صعيد خفض التوتر في المنطقة، ويدفع في اتجاه الحلول السلمية، ولإنهاء حالة الحرب.

وأكد الرئيسان ثبات الموقف اللبناني في مفاوضات واشنطن لجهة الوقف النهائي لإطلاق النار، وانسحاب القوات الاسرائيلية من الأراضي التي تحتلها، وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية، وعودة الأسرى اللبنانيين، وإطلاق مسيرة الإعمار.

وعقدت آخر جولة مفاوضات بين البلدين في مقر الخارجية الأمريكية في الثاني والثالث من يونيو الجاري، وشارك فيها الوفدان الدبلوماسيان والعسكريان، وبوساطة سفيري الولايات المتحدة لدى إسرائيل ولبنان.

إلا أن تلك الجولة لم تفض إلا إلى الإعلان عن استئناف المسارين السياسي والأمني بين لبنان وإسرائيل في الأسبوع الذي يبدأ في 22 يونيو، بغية التوصل بنهاية المطاف إلى اتفاق شامل.