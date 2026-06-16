الصين تنفي مزاعم الاتحاد الأوروبي بتدريب جنود روس للمشاركة في حرب أوكرانيا

نفت الصين مزاعم كايا كالاس، الممثلة العليا للسياسة الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، بشأن تدريب جنود روس على الأراضي الصينية من أجل القتال في حرب أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في بكين اليوم الثلاثاء، إن "هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة"، مضيفا أن التصريحات ذات الصلة هي محض افتراء وتشهير.

وكانت كالاس قد صرحت أمس الاثنين، خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، بأن الاتحاد الأوروبي تحقق من التقارير التي تفيد بأن الجيش الصيني قام بتدريب أفراد روس من أجل القتال في أوكرانيا.

وأضافت أن التداعيات المحتملة تخضع حاليا للدراسة الدقيقة.

وعلى صعيد متصل، قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن هذه التدريبات جرت في عدد من المواقع بالصين، وأن مئات الجنود الروس تلقوا تدريبات، وأن بعضهم تم نشره في وقت لاحق للمشاركة في الحرب ضد أوكرانيا.