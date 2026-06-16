السلطات الأمريكية ترجح مصرع جميع طاقم القاذفة B-52 المنكوبة

رجحت السلطات الأمريكية مصرع جميع أفراد طاقم القاذفة الاستراتيجية B-52 التي تحطمت الاثنين بولاية كاليفورنيا بعد وقت قصير من إقلاعها.

وقالت قاعدة إدواردز الجوية الثلاثاء، بتدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن الطائرة أقلعت من القاعدة عند الساعة 11:20 من صباح الاثنين، قبل أن تتحطم بعد فترة وجيزة.

وأضافت أن المعطيات الأولية تشير إلى أن جميع من كانوا على متن الطائرة الثمانية لقوا حتفهم، مشيرة إلى أن الحادث "غير قابل للنجاة".

وأوضحت القاعدة أن فرق الاستجابة للطوارئ لا تزال في موقع الحادث، فيما تواصل الجهات المختصة عملها للتأكد من الحالة النهائية لأفراد الطاقم.

وأمس الاثنين، أعلنت قاعدة "إدواردز" الجوية الأمريكية، تحطم القاذفة بالقرب من مدينة لوس أنجلوس.

وتعتبر طائرة بوينغ بي-52 ستراتوفورتريس من بين القاذفات بعيدة المدى المستخدمة في مختلف المهام العسكرية، ويمكنها التحليق بسرعات فوق الصوت والوصول إلى ارتفاع يقارب 15 كيلومترًا.