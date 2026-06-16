الوكالة الدولية للطاقة: حرب إيران تعد نداء صحوة لقطاع الطاقة في جنوب شرق آسيا

خلص تقرير للوكالة الدولية للطاقة صدر اليوم الثلاثاء إلى أن الحرب في إيران كشفت مخاطر كبرى تواجهها جنوب شرق آسيا من شأنها أن تكلف المنطقة مليارات الدولارات في حال لم تقم بتنويع مصادر الطاقة بصورة أسرع.

وجاء في التقرير أن الإفراط في الاعتماد على النفط والغاز الذي يمر عبر مضيق هرمز جعل المنطقة أكثر عرضة للصدمات الناجمة عن الحرب في إيران، مما يمثل " نداء صحوة" لأمن الطاقة.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية وتجدد الاهتمام بالطاقة النووية وانتعاش ألواح الطاقة الشمسية ومنشآت الطاقة المتجددة الأخرى يظهر أن الحرب تحفز التغيير.

وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة " يمثل تنويع مصادر الطاقة وطرق الإمداد أولوية مركزية".

ومن أجل التغلب على ضعفها، يتعين على جنوب شرق آسيا الحد من طلبها على الوقود الأحفوري المستورد، حسبما أفاد التقرير.

واقترح التقرير تعزيز كفاءات الشبكات الوطنية وتعزيز الاستثمار في جميع أشكال الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية.