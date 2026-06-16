رئيس وزراء باكستان يوجه بتسريع إنجاز مشروع الطاقة الشمسية بقدرة 100 ميجاوات في جلجيت-بلتستان

وجه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع لتقييم سير العمل في مشروع تحويل المباني الحكومية في إقليم جلجيت-بلتستان إلى الطاقة الشمسية، إلى تسريع وتيرة العمل بالمشروع الذي يستهدف إنتاج 100 ميجاواط من الطاقة النظيفة.

ومن المقرر الانتهاء من المشروع بأكمله بحلول ديسمبر 2026، في حين يُستكمل الجزء الخاص ببلتستان بحلول أكتوبر من نفس العام.

وأفادت وكالة أنباء "أسوشيتد برس أوف باكستان" الباكستانية بأن رئيس الوزراء أكد أن الحكومة الاتحادية ستتكفل بالتمويل الكامل للمشروع، الذي يهدف إلى توفير طاقة ميسورة التكلفة ومستدامة لسكان الإقليم، مشدداً على ضرورة الإسراع في وتيرة التنفيذ وإنجاز المشروع في أقرب وقت ممكن.

ووفقاً للإحاطة الرسمية، يتم حاليا تنفيذ مشروع بطاقة 18 ميجاواط من الطاقة الشمسية لتحويل المباني الحكومية في المنطقة.

ومن المقرر أن تختتم أعمال تقسيمي جلجيت وديامير في ديسمبر 2026، بينما يتم إنجاز العمل في بلتستان قبل ذلك في أكتوبر 2026.

وفي الوقت نفسه، أفاد المسؤولون بأن مشروعاً بقدرة 82 ميجاواط، يستهدف الأسر السكنية في جلجيت وسكاردو وشيلاس وخابلو، لا يزال قيد التنفيذ.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التحلي بالشفافية التامة في جميع مراحل التنفيذ، وأصدر توجيهاته بضمان إجراء رقابة مستقلة من طرف ثالث في كل مراحل المشروع، لضمان الجودة والمطابقة للمعايير المعتمدة.