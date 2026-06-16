أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تجديد عقد مدافعه الألماني أنطونيو روديجر لمدة موسم إضافي، ليستمر مع الفريق حتى يونيو 2027.

وسيخوض روديجر، صاحب الـ33 عامًا، موسمه الخامس مع النادي الملكي منذ انضمامه في صيف 2022 قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.

وشهد الموسم الماضي معاناة اللاعب من إصابات أبعدته عن الملاعب لفترات طويلة، حيث شارك في 26 مباراة فقط بجميع المسابقات.

ومنذ انضمامه إلى ريال مدريد، خاض روديجر 182 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 8 أهداف.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، بدأت مفاوضات تجديد العقد في نوفمبر الماضي، قبل أن تتوقف بسبب إصابة اللاعب وابتعاده عن المشاركة، لتُستأنف في مارس وسط أجواء إيجابية بين الطرفين، قبل التوصل إلى اتفاق نهائي بعد ثلاثة أشهر من المفاوضات.

وعلى الصعيد الدولي، يتواجد روديجر حاليًا مع منتخب ألمانيا في بطولة كأس العالم 2026، حيث استهل “المانشافت” مشواره بانتصار كبير على كوراساو بنتيجة 7-1، ويستعد لمواجهة قوية أمام كوت ديفوار في الجولة المقبلة.