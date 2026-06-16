لم تشهد أسعار النفط تغيرات كبيرة في التداولات المبكرة، اليوم الثلاثاء، حيث استقرت عند مستوياتها المنخفضة التي بلغتها عقب الإعلان عن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب بينهما.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس المقبل بشكل طفيف يقل عن 5ر0% لتصل إلى 76ر82 دولارا للبرميل (159 لترا)، مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة.

ومنذ التراجعات الحادة التي شهدتها الأسواق خلال عطلة نهاية الأسبوع وصباح أمس الاثنين، عقب الاتفاق الإطاري بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب بينهما، استقرت الأسعار حول 83 دولارا للبرميل.

ومن ناحية أخرى، ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن أولى السفن الإيرانية عبرت منطقة خليج عُمان والتي كانت متأثرة بالحصار البحري الأمريكي.

وذكرت قناة "برس تي في" الإيرانية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن ثلاث ناقلات نفط على الأقل وسفينتي شحن مرت عبر المنطقة مساء أمس الاثنين دون تسجيل أي حوادث.

ومن المقرر أن يتم التوقيع رسميا على الاتفاق الإطاري بين الولايات المتحدة وإيران، الذي يهدف إلى إنهاء الحرب، في سويسرا الجمعة المقبل.