ترامب ينتقد تعامل نتنياهو مع ملف لبنان: يجب أن يكون مسئولا بشكل أكبر

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، شن هجمات على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأضاف خلال لقاء مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، على هامش قمة السبع في فرنسا، اليوم الثلاثاء، أنه ليس راضيًا عن طريقة تعامل إسرائيل مع لبنان وحزب الله.

ورغم إقراره بوجود علاقات جيدة بينه وبين نتنياهو، شدد ترامب على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي «يجب أن يكون مسئولًا بشكل أكبر فيما يتعلق بلبنان».

ونوه أن بقاء إسرائيل مرهون بدعم الولايات المتحدة الأمريكية ووجوده في سدة الحكم، قائلًا: «بدون الولايات المتحدة وبدوني لن تكون هناك إسرائيل».

وأشار إلى أن «لبنان بلد رائع ويضم كوادر علمية وطبية ذات خبرة كبيرة، لكن الوضع العلمي في بيروت مروع؛ بسبب وجود حزب الله والهجمات ضد المدنيين»، بحسب وصفه.

واستطرد: «لست راضيًا عن الطريقة التي تعاملت بها إسرائيل مع لبنان وحزب الله.. يجب أن تنجز المهمة بسرعة، والأمر قد يلقي بظلاله على الاتفاق الجيد مع إيران».