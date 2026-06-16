وزير المالية البولندي: هناك 5 برامج مقترحة لدعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات

قال وزير المالية البولندي، أندريه دومانسكي، في مؤتمر صحفي عُقد ببورصة وارسو، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تسعى إلى تهيئة أفضل الظروف لجذب الاستثمارات على مستوى العالم.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن دومانسكي القول، إن البرامج المقترحة تشمل إطلاق برنامج منح للعقد القادم، أكبر بنسبة 50% من البرنامج السابق، وذلك لمساعدة بولندا على المنافسة في جذب الاستثمارات الأكثر تطورا من الناحية التكنولوجية، مثل التكنولوجيا المتقدمة والأتمتة.

وتشمل البرامج توسيع نطاق ضمانات القروض التي تقدمها "مؤسسة تأمين ائتمان الصادرات" الحكومية، بهدف تسهيل الوصول إلى التمويل في مختلف قطاعات الاقتصاد.

كما تشمل تعزيز برنامج "منطقة الاستثمار البولندية" التابع لوكالة الاستثمار والتجارة البولندية، بالإضافة إلى التخطيط لبرنامج لدعم الشركات الناشئة لتعزيز الابتكار.