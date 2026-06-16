 الشرطة الألمانية تطلق النار على مسلح قرب دوسلدورف - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الشرطة الألمانية تطلق النار على مسلح قرب دوسلدورف

إركرات (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 16 يونيو 2026 - 1:47 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 يونيو 2026 - 1:47 م

أطلقت الشرطة الألمانية النار على رجل مسلح في مدينة إركرات قرب دوسلدورف، ما أسفر عن إصابته بجروح بالغة.

وقالت متحدثة باسم الشرطة اليوم الثلاثاء، إن الرجل كان يسير في أحد الشوارع حاملا سكينا، ثم اندفع باتجاه عناصر الشرطة. وقد نُقلَ إلى المستشفى، فيما أكدت السلطات أن حياته ليست في خطر.

وكانت إحدى العاملات في روضة أطفال قد شاهدت الرجل المسلح أثناء مروره بجوار الروضة، فبادرت إلى إبلاغ الشرطة. وبعد وقت قصير تمكنت عناصر الشرطة من تحديد مكانه، ثم وقع إطلاق النار.

وأوضحت الشرطة أن المصاب يبلغ من العمر 59 عاما، مشيرة إلى عدم إصابة أي أشخاص آخرين في الحادث.

ولضمان الحيادية، تتولى شرطة دوسلدورف التحقيق في الحادث، وهو الإجراء المتبع في مثل هذه الحالات.


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