قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران كانت تعتزم تفجير إسرائيل والشرق الأوسط، واستهداف الولايات المتحدة فيما بعد، حال حصولها على سلاح نووي.

وأضاف خلال لقاء مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، على هامش قمة السبع في فرنسا، اليوم الثلاثاء: «لو لم نلغ اتفاق أوباما النووي، لامتلكت إيران سلاحًا نوويًا في غضون 5 سنوات».

وأشار إلى أنه «استطاع إنهاء الاتفاق النووي مع إيران خلال فترته الرئاسية الأولى، ونجح في تدمير المنشآت النووية الإيرانية خلال الفترة الثانية».

ورجح صمود الاتفاق مع إيران، معربًا عن رغبة واشنطن في الحصول على اليورانيوم المخصب من طهران.

وفي سياق متصل، اقترح ترامب أن تتولى سوريا أمر حزب الله، معربًا عن اعتقاده بأن «دمشق ستقوم بعمل أفضل في هذا الملف مقارنة بإسرائيل».

وثمن الجهود التي بذلها الرئيس السوري أحمد الشرع، لتوحيد البلاد وتنفيذ كل ما طلبه منه، قائلًا إن «الشرع لا يتمتع بعلاقات جيدة مع حزب الله».

واستطرد: «الرئيس السوري تمكن من توحيد البلاد والقيام بكل ما طلبته، ولو لم تتمكن إسرائيل من مهمة تحييد خطر حزب الله، فأعتقد أن سوريا قادرة على ذلك».