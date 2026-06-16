ترامب: الاتفاق مع إيران عادل وينتقل لمرحلة ثانية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الاتفاق مع إيران انتقل إلى المرحلة الثانية، واصفًا إياه بـ«العادل والجيد».

وأضاف خلال لقاء مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، على هامش قمة السبع في فرنسا، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن لن تستثمر أي أموال في إيران.

وجدد تأكيده أن إيران لن تمتلك أي سلاح نووي، مضيفًا: «الأهم أن إيران لن يكون بوسعها الحصول على سلاح نووي أو شراؤه أو تطويره».

وهدد الرئيس الأمريكي بـ«فتح كل أبواب الجحيم» على إيران إن حاولت الحصول على سلاح نووي، بحسب تعبيره.

وفي سياق متصل، أشار ترامب، إلى أنه ليس مهتمًا بتغيير النظام في إيران، معتبرًا أن النظام تغير بعد مقتل الصفين الأول والثاني من القادة.

ولفت إلى أن «واشنطن تتعامل حاليًا مع أشخاص لطيفين في إيران وأكثر ذكاء، وليسوا متطرفين، ويتطلعون لمساعدة بلدهم»، وفق وصفه.

وذكر أن هناك إمكانية لفتح مسار تجاري مع طهران في حال تحسنت الأحوال، خاصة أن إيران «دولة غنية بالنفط».