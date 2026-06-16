تقارير تكشف عن مستقبل راشفورد بعد رفض برشلونة تفعيل بند الشراء

أفادت تقارير صحفية إنجليزية بأن ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد المعار لبرشلونة يمتلك شرطاً جزائياً في عقده بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني لجميع الأندية الراغبة في التعاقد معه، باستثناء مانشستر سيتي وليفربول، إذ لا يسري هذا الشرط عليهما.

وأوضح الصحفي المختص بأخبار الانتقالات ديفيد أورنستين عبر حسابه على "إكس"، أن الشراء الممنوح لبرشلونة، والبالغ 30 مليون يورو، قد انتهى دون أن يتم تفعيله.

وأضاف التقرير أن راشفورد، في حال عودته إلى مانشستر يونايتد وعدم إتمام انتقاله إلى نادٍ آخر، يفضل الالتزام بعقده مع النادي وعدم الانضمام إلى أي فريق منافس في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الانتقالات الحالية.