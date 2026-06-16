تركيا تحتجز 27 شخصا ضمن تحقيق فساد يتعلق بعمدة إسطنبول المحتجز

ألقت الشرطة التركية القبض على 27 شخصا ضمن تحقيق بشأن مخالفات تتعلق بتصاريح إشغال مرتبطة بمشاريع تابعة لشركة البناء التي تم مصادرتها والمملوكة لعمدة إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو، حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء اليوم الثلاثاء.

وذكرت الأناضول أن الشرطة نفذت مداهمات في إسطنبول ومحافظتين آخريين، مستهدفه موظفي البلديات وشركات بناء وتفتيش المباني، مضيفة أنه يعتقد أن مشتبها به خارج البلاد.

ويتعلق التحقيق بما يتردد عن أن عدة مشاريع في منطقة بيليك دوزو في إسطنبول حصلت على تصاريح إشغال على الرغم من مخالفة القيود المتعلقة بالمناطق، وذلك حسبما ذكرت الأناضول نقلا عن مكتب المدعي العام في إسطنبول.

وكانت السلطات التركية قد صادرت شركة إمام أوغلو، التي كانت مملوكة في السابق لأسرة إمام أوغلو، في عام 2025 في أعقاب احتجاز عمدة إسطنبول ضمن تحقيق فساد أوسع نطاقا.