أكدت النائبة رحاب الغول، خلال مناقشات مجلس النواب لمشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، أن المناقشات تأتي في توقيت بالغ الأهمية والحساسية في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات وضغوط اقتصادية متزايدة.

وثمنت النائبة توجهات الدولة والحكومة بشأن بناء الإنسان المصري، وتوجيه المستهدفات التنموية نحو تخفيف الأعباء ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، مؤكدة أهمية أن تنعكس المخصصات المالية الواردة بالموازنة على حياة المواطنين بصورة مباشرة.

وقالت: "أُثمن ما تتضمنه الموازنة من مخصصات وبرامج، لكن الأهم أن تصل ثمار هذه المخصصات إلى المواطن البسيط، الذي لا يفهم لغة الأرقام والمؤشرات، بقدر ما يشعر بما ينعكس على حياته اليومية من خدمات وفرص معيشية أفضل".

وتساءلت النائبة عن مدى تأثير السياسات والتشريعات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجًا، قائلة: "المواطن البسيط هو الذي تحمل على مدار السنوات الماضية تداعيات الإصلاح الاقتصادي، ولذلك يجب أن تكون الأولوية اليوم للحديث عن مطالبه وحقوقه الأساسية".

وشددت رحاب الغول على ضرورة أن تركز السياسات الحكومية خلال المرحلة المقبلة على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير الخدمات الأساسية، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، بما يضمن وصول عوائد التنمية والإصلاح الاقتصادي إلى جميع الفئات، خاصة محدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجًا.