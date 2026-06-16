توقعات بتمرير البرلمان الياباني تشريعا يجرم تدنيس العلم الوطني

من المحتمل أن يقر البرلمان الياباني (الدايت) تشريعا يجرّم تدنيس العلم الوطني، خلال دورته الحالية التي من المقرر أن تنتهي الشهر المقبل، وذلك بعد أن أعلن الحزب الديمقراطي من أجل الشعب المعارض، عن كامل دعمه للمشروع، اليوم الثلاثاء، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

ومن جانبه، قال يويتشيرو تاماكي، زعيم الحزب الديمقراطي من أجل الشعب، في مؤتمر صحفي، إن حزبه سينضم إلى التكتل الحاكم كراعٍ مشارك للتشريع، بعد أن وافق الحزب الديمقراطي من أجل الشعب والحزب الليبرالي الديمقراطي - الشريك المهيمن في الائتلاف الحاكم - على تعديل التشريع.

جدير بالذكر أن دعم الحزب الديمقراطي من أجل الشعب، يمهد الطريق أمام تمرير مشروع القانون في مجلس المستشارين (المجلس الأعلى للبرلمان)، حيث تمثل الكتلة الحاكمة أقلية.

ويسيطر الائتلاف على مجلس النواب (المجلس الأدنى للبرلمان).