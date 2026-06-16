الحصيلة الإجمالية لشهداء الحرب على غزة تتجاوز 73 ألفا

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية: 5 شهداء جدد، و8 إصابات.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، إلى 997 شهيدًا، و3152 إصابة، و784 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأعلنت ارتفاع الإحصائية التراكمية للضحايا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 73 ألفًا و8 شهداء، و173 ألفًا و260 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بإطلاق النار والقصف المدفعي، وعمليات النسف.

وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، أفادت مصادر محلية بأن آليات الاحتلال أطلقت النار بكثافة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي وتحليق منخفض للطيران المسيّر في سماء المدينة.

كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل دخانية ونيرانًا كثيفة قرب شارع صلاح الدين عند دوار بني سهيلا شرقي خان يونس.

وفي مدينة غزة، شهدت الأجواء تحليقًا منخفضًا للطيران المروحي الإسرائيلي غرب المدينة وشرقها، وسط حالة من التوتر والترقب بين السكان.

كما أطلقت آليات الاحتلال النار باتجاه المناطق المحيطة بجسر وادي غزة شمال مخيم البريج وسط القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

واستشهد خمسة مواطنين منهم سيدة وطفلان، الاثنين، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة مجاورة لسكنها في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، مع استمرارها في خروقات وقف إطلاق النار.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.