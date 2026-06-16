كشفت تقارير إعلامية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيشارك في مراسم تتويج بطل كأس العالم 2026، حيث من المقرر أن يرفع الكأس إلى جانب الفريق الفائز ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا بين الجماهير.

وبحسب الصحفي بن جاكوبس، فإن الترتيبات الحالية تمنح ترامب دورًا مشابهًا لما حدث خلال نهائي كأس العالم للأندية، عندما بقي على منصة التتويج إلى جانب قائد تشيلسي ريس جيمس أثناء رفع الكأس، في مشهد حظي بانتشار واسع وأثار ردود فعل متباينة.

ومن المنتظر أن يقدم ترامب كأس البطولة إلى المنتخب الفائز في المباراة النهائية المقررة يوم 19 يوليو على ملعب ميتلايف، قبل المشاركة في مراسم الاحتفال إلى جانب رئيس فيفا جياني إنفانتينو.

وكانت مشاركة ترامب في تتويج تشيلسي بكأس العالم للأندية قد أثارت دهشة عدد من اللاعبين، من بينهم كول بالمر الذي سجل هدفين في المباراة النهائية، إذ أكد لاحقًا أنه كان يعلم بحضور الرئيس الأمريكي، لكنه لم يكن يتوقع بقاءه على منصة التتويج أثناء رفع الكأس.

ووفقًا للتقارير، سيتم أيضًا توجيه الدعوة إلى مسؤولين من المكسيك وكندا للمشاركة في مراسم ختام البطولة، باعتبار البلدين شريكين للولايات المتحدة في استضافة كأس العالم 2026.

وأثارت الأنباء المتعلقة بمشاركة ترامب في رفع الكأس ردود فعل متباينة بين الجماهير، حيث طالب بعض المشجعين بإلغاء الفكرة، بينما يرى آخرون أنها تتماشى مع مكانة الولايات المتحدة بصفتها الدولة المستضيفة للنهائي.

وفي الوقت نفسه، لم تستبعد مصادر في البيت الأبيض حضور ترامب عددًا من مباريات البطولة، رغم أنه لم يحضر حتى الآن أي مباراة خلال المنافسات الجارية، بينما يستعد المنتخب الأمريكي لمواجهة أستراليا في مباراته المقبلة.