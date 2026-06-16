رئيس هيئة شئون الحرمين: عملية استبدال كسوة الكعبة شهدت سرعة وكفاءة واحترافية تامة

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعناية بشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي المهندس غازي الشهراني، أن مراحل استبدال كسوة الكعبة المشرفة شهدت هذا العام تقليصًا ملحوظًا في الزمن المستغرق للتنفيذ، بالتزامن مع استخدام معدات حديثة أسهمت في تسريع عمليات الفك والتركيب ورفع كفاءة الأداء.

وقال الشهراني، في تصريح خاص لقناة (الإخبارية السعودية)، "إن الهيئة نفذت خلال الفترة الماضية عددًا من المبادرات التطويرية، كان من أبرزها تسريع إجراءات تركيب الكسوة وفكها، موضحًا أن ذلك تطلب تنفيذ مجموعة من الخطوات الفنية والتشغيلية المتقدمة".

وأضاف "أن فرق العمل نفذت 3 تدخلات تطويرية أسهمت في تقليص الفترة الزمنية اللازمة لتركيب الكسوة واستبدالها"، مشيرًا إلى أن مدة التنفيذ انخفضت بنحو 50% مقارنة بالمدة التي كانت تستغرقها العملية من قبل، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير الإجراءات ورفع كفاءة الأداء خلال الفترة المقبلة.

وكان وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق الربيعة قد شارك في موكب نقل كسوة الكعبة المشرفة الجديدة، حيث استقل القاطرة المخصصة لنقلها إلى صحن المطاف، تمهيدًا لبدء مراسم الاستبدال السنوية.

وشهدت العملية نقل الكسوة من الساحات الخارجية للمسجد الحرام إلى داخل صحن المطاف وفق إجراءات تنظيمية دقيقة، استعدادًا لتركيبها على الكعبة المشرفة.