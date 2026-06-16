الرئيس اللبناني: آمل أن تفضي التطورات الأخيرة إلى إنهاء معاناة اللبنانيين

أعر ب الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الثلاثاء، عن أمله في أن تفضي التطورات الأخيرة إلى إنهاء معاناة اللبنانيين واستعادة كامل الحقوق الوطنية.

وقال عون، في تهنئة بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية نشرتها الرئاسة اللبنانية اليوم، إن "هذه المناسبة المباركة تأتي في ظل ظروف استثنائية دقيقة يمر بها لبنان، وفي وقت تشهد فيه المنطقة تطورات وتحديات متسارعة تتطلب أعلى درجات الوعي والمسئولية الوطنية".

وأضاف: "تأتي هذه المناسبة المباركة، في وقت يمر فيه لبنان في ظروف استثنائية بالغة الدقة، وتواجه منطقتنا الإقليمية تطورات وتحديات متسارعة تستدعي منا أعلى درجات الوعي والمسئولية".

وشدد على أن اللبنانيين مدعوون اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى ترسيخ وحدتهم الوطنية والالتفاف حول مؤسسات الدولة وتعزيز التضامن الإنساني والوطني لمواجهة التحديات، بما يحفظ سيادة لبنان وأمنه واستقراره.

وأضاف: "إننا اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، مدعوون كصيغة نموذجية فريدة إلى ترسيخ وحدتنا الوطنية، والالتفاف حول مؤسسات الدولة، وتعزيز تضامننا الإنساني والوطني لمواجهة الأخطار المحدقة بنا، صونا لسيادة لبنان وأمنه واستقراره".

وأعرب رئيس الجمهورية عن أمله في أن تساهم التطورات الأخيرة في تحقيق ما يتطلع إليه اللبنانيون من أمن واستقرار وكرامة وطمأنينة، متمنيا أن "تحمل التطورات الأخيرة ما ينهي معاناة شعبنا ويحرر أرضنا المحتلة ويوفقنا في سعينا إلى تحقيق ما يصبو إليه اللبنانيون من عزة وكرامة وراحة بال".