العراق وأمريكا يجددان الالتزام المشترك بإقامة شراكة قوية ومتبادلة

جدّد العراق والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، التأكيد على الالتزام المشترك لحكومة العراق بإقامة شراكة أمريكية-عراقية قوية ومتبادلة المنفعة، قادرة على تحقيق تطلعات العراقيين نحو مستقبل يتمتع بالسيادة والأمن والازدهار، وتوفير فوائد ملموسة لكل من الشعبين العراقي والأمريكي.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي اجتمع مع توم باراك، المبعوث الرئاسي الخاص للرئيس دونالد ترامب، حيث أشار الأخيرإلى تطلع ترامب إلى استقبال رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي في البيت الأبيض في منتصف يوليو المقبل لمناقشة مستقبل هذه العلاقة المهمة.

وأضاف البيان :"ناقش الجانبان الرؤية المشتركة والطموحة للحكومة العراقية لبناء مستقبل أكثر إشراقاً وخالٍ من الإرهاب، وتنفيذ الخطط العراقية الرامية إلى النزع الكامل للسلاح وحل جميع الجماعات والتشكيلات المسلحة، العاملة خارج سلطة الدولة العراقية وسيطرتها، وحصر السلاح بيد الدولة، وفرض السيادة الكاملة، بما يضمن إبعاد العراق عن الصراعات وعدم استخدام أراضيه من قبل أي طرف لتهديد السلم الإقليمي والحاجة الملحّة إلى الإنجاز الكامل لهذه الجهود".

كما جدد الجانبان"التزام العراق بتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين بإعتباره نهجاً مشتركاً والإشاد بقرار العراق استكمال منح الرخصة التشغيلية لشركة ستارلينك، لتوفير خدمات إنترنت عالمية المستوى للمستهلكين العراقيين، وإطلاق المفاوضات مع شركة شيفرون لتطوير حقلي غرب القرنة-2 والناصرية النفطيين، بما يحقق المنفعة المشتركة للجانبين، وتمكين الشركات الأمريكية HKN وWestern Zagros وHunt من استئناف عملياتها مع توفير الضمانات الأمنية الكاملة، والمضي قدماً في مذكرة التفاهم مع شركة TI Capital لإعادة تأهيل خط أنابيب كركوك-بانياس بوصفه مساراً حيوياً لتصدير النفط".

وبحسب البيان ، أكد رئيس الحكومة العراقية والمبعوث الرئاسي الأمريكي الالتزام المشترك بتوسيع التعاون التجاري بين الولايات المتحدة والعراق لدعم احتياجات العراق من الكهرباء، بما في ذلك مشروع شركة Excelerate Energy لتطوير محطة عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في خور الزبير وأهمية دعم عراق اتحادي ديمقراطي قوي وموحد يتمتع بالسيادة، ويستند إلى مؤسسات دستورية راسخة، وضمان المساواة الكاملة لجميع المواطنين، بما يعزز وحدة العراق واستقراره وازدهاره.



