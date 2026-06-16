نائب وزير الخارجية الإيراني: قاليباف سيحضر مراسم توقيع الاتفاق مع أمريكا في سويسرا

قال نائب وزير الخارجية الإيراني ماجد تخت روانجي، إن مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن ستتم في سويسرا.

وبحسب ما نشره موقع «إيران إنترناشيونال»، أوضح روانجي، أن كبير المفاوضين محمد باقر قاليباف، سيحضر مراسم التوقيع نيابة عن إيران، فيما سيمثل جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، واشنطن.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، أن الولايات المتحدة وإيران وقعتا مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب في الخليج، في حين لم تعلن بعد التفاصيل الكاملة للاتفاق.

وبعد وصوله إلى فرنسا لحضور قمة مجموعة السبع، أوضح ترامب أن «الاتفاقية وقعت بالكامل، والمضيق مفتوح جزئيا بالفعل»، مشيرا إلى أن التفاهم أتاح إعادة فتح مضيق هرمز جزئيا بعد حصار امتد ثلاثة أشهر لإمدادات النفط من الخليج، تسبب في اضطراب واسع بالاقتصاد العالمي.

وبموجب الاتفاق، يفترض إعادة فتح مضيق هرمز المحاصر، مع تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، بما يتيح للمفاوضين التفرغ لملفات شائكة، من بينها مستقبل البرنامج النووي الإيراني. وجاء الإعلان عن الاتفاق متزامنا مع تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ 10 مارس.

وينظر إلى هذا التفاهم بوصفه أهم خطوة حتى الآن على طريق حل النزاع، الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 7000 شخص، معظمهم في إيران ولبنان، وتسبب في اهتزاز أسواق الطاقة العالمية.