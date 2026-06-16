روسيا تعلن إسقاط 60 طائرة مسيرة أوكرانية فوق العاصمة موسكو

أعلن عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت نحو 60 طائرة مسيرة أوكرانية فوق العاصمة الروسية.

وقال سوبيانين، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الثلاثاء، إن إحدى الطائرات المسيرة التي شاركت في الهجوم على العاصمة الروسية أصابت موقعا داخل مصفاة نفط في موسكو، مؤكدا عدم وقوع إصابات.

وأضاف سوبيانين أن فرق الطوارئ تعمل على إزالة حطام الطائرات المسيرة التي تم تدميرها.

من جانبه، قال رئيس مركز مكافحة التضليل التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أندريه كوفالينكو، في منشور عبر تطبيق تليجرام، إن الهجوم ألحق أضرارا بوحدة المعالجة الأولية في المصفاة.

ولم يتسن التحقق من صحة هذه البيانات بشكل مستقل.

وتقع المصفاة، المملوكة لشركة "جازبروم نفط" الروسية، على بعد نحو 25 كيلومترا (16 ميلا) من الكرملين في العاصمة الروسية.

وتسبب الإنذار المتعلق بالطائرات المسيرة في حدوث اضطرابات في حركة الطيران بمطارات العاصمة الروسية الأربعة.

وكان مطارا دوموديدوفو وجوكوفسكي أول من قام بتعليق العمليات مؤقتا، قبل أن ينضم إليهما مطارا شيريميتيفو وفنوكوفو.

ويواجه المسافرون الروس بصورة متكررة إلغاء الرحلات الجوية أو تأخيرها خلال موسم العطلات، أصبحت الإنذارات المرتبطة بالطائرات المسيرة تؤثر على حركة الملاحة الجوية بشكل شبه يومي.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، إسقاط 172 طائرة مسيرة فوق مناطق متفرقة، دون تقديم معلومات عن الأضرار الناجمة.