أمريكا وأوزبكستان تتفقان على تدشين منصة استثمار مشتركة

قال وزير استثمار أوزبكستان لزيز قدراتوف في منتدى طشقند للاستثمار العالمي إن الولايات المتحدة وأوزبكستان اتفقتا على تدشين منصة استثمار مشتركة بهدف توجيه التمويل إلى قطاعات مختلفة باقتصاد أوزبكستان.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن قدراتوف قال إن أوزبكستان تعمل على تهيئة الأوضاع من أجل استثمار الشركات الأمريكية في البلاد، بما في ذلك من خلال مناطق اقتصادية خاصة.

وقال قدراتوف إن الفرص التي سيتم تقديمها لن تقتصر على استخراج المعادن بل ستمتد إلى الصناعات التحويلية مثل الأدوية.

ويأتي هذا الاعلان في الوقت الذي تسعى فيه أمريكا لتعزيز سلاسل إمداد المعادن النفيسة وتوسيع العلاقات الاقتصادية في وسط آسيا، حيث مازالت الصين وروسيا هما المستثمران المسيطران.

وقد حددت أوزبكستان، الغنية بالموارد، المعادن النفيسة كقطاع نمو استراتيجي، وتعتزم تنفيذ 120 مشروعا بقيمة 2ر4 مليار دولار ما بين 2026 و 2030، وفقا لمكتب الرئيس.

ويشار إلى أن أوزبكستان، التي نما اقتصاها بما لا يقل عن 6% سنويا خلال الأعوام الأخيرة، تبرز كمركز إقليمي للصناعة والنقل واللوجستيات.