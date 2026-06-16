رئيس كوريا الجنوبية يدعو بابا الفاتيكان لزيارة بلاده لحضور اليوم العالمي للشباب 2027

دعا الرئيس الكوري الجنوبي، لي جيه ميونج، بابا الفاتيكان، ليو الرابع عشر، إلى زيارة كوريا الجنوبية العام القادم بمناسبة استضافة البلاد لليوم العالمي للشباب 2027، وفقا للمكتب الرئاسي.

وأفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس لي وجّه الدعوة إلى البابا، أمس الاثنين، خلال اجتماعه معه في الفاتيكان، خلال زيارته للكرسي الرسولي كجزء من جولته الأوروبية.

وقال مستشار الأمن الوطني وي سونج-راك، في إفادة صحفية إن لي والبابا اتفقا على التعاون الوثيق لضمان استضافة ناجحة لليوم العالمي للشباب 2027، ووجه الرئيس الكوري الجنوبي دعوة رسمية إلى البابا لزيارة كوريا الجنوبية بهذه المناسبة.

وأشار مستشار الأمن الوطني إلى أن لي قدم أيضا إحاطة للبابا حول مبادرة كوريا الجنوبية لبناء السلام في شبه الجزيرة الكورية، فيما أكد الفاتيكان دعمه الثابت لتسهيل السلام في شبه الجزيرة.

وقال مسؤول كوري جنوبي كبير آخر بشكل منفصل إن الاجتماع بين لي والبابا تناول أيضا القضايا المشتركة بين الكوريتين، حيث اتفق الجانبان على ضرورة مواصلة الحوار والتعاون عبر الحدود على الرغم من تعقد الأوضاع السياسية.

ويعتقد أن لي والبابا ناقشا أيضا إمكانية زيارة البابا لكوريا الشمالية، إذ تسعى سول إلى الاستفادة من مشاركة الفاتيكان في جهودها لبناء السلام مع بيونج يانج، بما في ذلك زيارة بابوية محتملة للشمال.

وكان بابا الفاتيكان الراحل، فرنسيس، قد أعرب مرارا عن استعداده لزيارة كوريا الشمالية.