رئيس كوريا الجنوبية يشارك في قمة مجموعة السبع بفرنسا

يتوجه الرئيس الكوري الجنوبي، لي جاي ميونج اليوم الثلاثاء، إلى مدينة إيفيان لي بان الفرنسية للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، بدعوة رسمية بلاده كدولة شريكة.

وسوف يشارك الرئيس في المناقشات المتعلقة بالحربين الدائريتين في أوكرانيا وإيران، إلى جانب أبرز التحديات العالمية المطروحة على طاولة القمة، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وهذه هي المشاركة الثانية على التوالي التي تحظى فيها كوريا الجنوبية بدعوة لحضور قمة مجموعة السبع، حيث من المقرر أن يحضر الرئيس لي جلسات القمة الممتدة على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء، في منتجع إيفيان الفرنسي المطل على الضفة الجنوبية لبحيرة جنيف.

ووجهت فرنسا، الدولة المضيفة، الدعوة لعدد من الدول غير الأعضاء بالمجموعة للمساهمة في بلورة ردود فعل دولية منسقة تجاه القضايا الملحة، والتي تشمل النزاعين في أوكرانيا وإيران، إضافة إلى حالة عدم الاستقرار المالي العالمي، والمخاطر المتزايدة المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وضمت قائمة الدول المدعوة إلى جانب كوريا كلا من البرازيل ومصر والهند وكينيا.

وعلى الصعيد الثنائي، من المتوقع أن يعقد الرئيس لي لقاءات قمة مع بعض القادة المشاركين، غير أن إمكانية لقائه بنظيره الأمريكي دونالد ترامب لا تزال غير محسومة حتى الآن.

وأوضح مسؤول في المكتب الرئاسي الكوري أن الجهة الرئاسية تترك الباب مفتوحاً أمام عقد لقاء محتمل بين لي وترامب، لكنه أقر بعدم إحراز أي تقدم ملموس في الترتيبات اللازمة لهذا اللقاء حتى اللحظة.