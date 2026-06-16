 وزير الداخلية الألماني يفتتح مركزا لمواجهة التهديدات الهجينة - بوابة الشروق
الثلاثاء 16 يونيو 2026 9:56 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعاتك لـ مصير منتخب مصر في كأس العالم 2026؟
النتـائـج تصويت

وزير الداخلية الألماني يفتتح مركزا لمواجهة التهديدات الهجينة

برلين - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 16 يونيو 2026 - 9:53 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 يونيو 2026 - 9:53 ص

يفتتح وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت مركز مشترك لمواجهة التهديدات الهجينة في برلين اليوم الثلاثاء.

وستكون أجهزة الشرطة التابعة للحكومة الاتحادية والولايات، وأجهزة الاستخبارات الألمانية، وجهات أخرى ممثلة في هذا المركز مستقبلا.

ويتمثل الهدف الرئيسي للمركز الجديد في التبادل السريع للمعلومات، بما يتيح عند الضرورة اتخاذ إجراءات دفاعية سريعة. وصمم المركز ليكون منصة للتنسيق، من دون إنشاء هيئة جديدة، إذ ستوفد الجهات الأمنية المشاركة ممثلين عنها إلى الاجتماعات المشتركة.

ويشمل مفهوم الحرب الهجينة مزيجا من الوسائل العسكرية والاقتصادية والاستخباراتية والدعائية، كما يتضمن المفهوم زعزعة استقرار الدول الأخرى من خلال التأثير على الرأي العام، على سبيل المثال قبل الانتخابات. وتعد الهجمات الإلكترونية الموجهة من قبل الدول أيضا من أدوات الجهات المنفذة للهجمات الهجينة.

ورغم اكتشاف عدد من العملاء الصينيين المشتبه بهم في ألمانيا خلال السنوات الماضية، فإن روسيا تمارس حاليا أكبر قدر من الأنشطة في مجال التهديدات الهجينة، وفقا لتقديرات هيئة حماية الدستور الألمانية (الاستخبارات الداخلية).

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك