إخلاء أجزاء من وسط مدينة بوتسدام الألمانية تمهيدا لإبطال مفعول قنبلة

من المقرر إخلاء أجزاء من وسط مدينة بوتسدام الألمانية اليوم الثلاثاء بسبب عملية إبطال مفعول قنبلة تزن 250 كيلوجراما تعود إلى الحرب العالمية الثانية.

وكانت القنبلة الجوية الأمريكية من مخلفات الحرب العالمية الثانية قد عثر عليها في موقع بناء بشارع لايبتسيجر شتراسه. وأقيم طوق أمني بقطر 700 متر حول موقع العثور عليها.

وتترتب على ذلك تداعيات واسعة النطاق، إذ سيتعين على نحو 6 آلاف و500 شخص في عاصمة ولاية براندنبورج مغادرة منازلهم بحلول الساعة الثامنة والنصف صباحا (التوقيت المحلي)، حسبما أعلنت المدينة. كما ستُغلق مؤقتا محطة القطار الرئيسية، التي تعد مركزا لحركة آلاف المسافرين يوميا. ومن المقرر تحويل حركة السيارات إلى مسارات بديلة. كذلك لن يسمح للترام والحافلات بدخول النطاق الأمني، وفقا لما ذكرته سلطات المدينة.

وسيتوقف العمل السياسي في برلمان ولاية براندنبورج خلال العملية. كما تقع ضمن منطقة الإغلاق ديوان حكومة الولاية وعدة وزارات وبنك الاستثمار والتنمية التابع للولاية، إضافة إلى مسبح ترفيهي وعدة دور رعاية ومدرسة وروضة أطفال.