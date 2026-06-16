الذهب يستقر مع ترقب تفاصيل اتفاق أمريكا وإيران

استقرت أسعار الذهب بشكل كبير اليوم الثلاثاء بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوى منذ أكثر من أسبوع في الجلسة السابقة، مع ترقب ​المستثمرين لمزيد من التفاصيل حول الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

‌وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4315.87 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0231 بتوقيت جرينتش، بعد أن صعد 3.6 بالمئة أمس الاثنين إلى أعلى مستوى منذ الخامس من يونيو حزيران.

وانخفضت ​العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس آب 0.3 بالمئة إلى 4337.10 دولار.



وأعلن ​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين توقيع اتفاق مبدئي بين الولايات ⁠المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الخليج، لكن التفاصيل سيتم الكشف عنها ​لاحقا، وقال كلا البلدين إن الوقف الدائم لإطلاق النار لم يتم التفاوض عليه ​بعد.

وقال إدوارد ماير المحلل في ماريكس "شهدت أسعار الذهب ارتفاعا جيدا منذ وقت متأخر من يوم الخميس بفضل الأنباء المتعلقة بإيران. أعتقد أن هذا الارتفاع الناتج عن حالة الابتهاج قد ​يستمر لبضعة أيام أخرى ويبلغ ذروته في مراسم التوقيع يوم الجمعة".

واستقر الدولار ​بالقرب من أدنى مستوياته في 10 أيام.

ويترقب المستثمرون قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي ‌الأمريكي) ⁠وتصريحاته يوم الأربعاء، وهي الأولى تحت رئاسة كيفن وارش، مع توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.



وقال ماير "لا تتوقع الأسواق أي تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام. إذا أشار وارش إلى احتمال إجراء خفض واحد على ​الأقل في وقت ​لاحق من هذا ⁠العام، فقد يتراجع الدولار أكثر ويمكن أن نشهد ارتفاعا آخر في الذهب".

وأضاف "لكن، إذا بدا أكثر ميلا للتشديد في أسعار ​الفائدة، فقد يتعرض الذهب لبعض الضغوط".

ووفقا لأداة فيد ​ووتش التابعة ⁠لمجموعة سي.إم.إي، خفض المتعاملون توقعاتهم لرفع أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر كانون الأول إلى 57 بالمئة بعد الاتفاق مع إيران، مقارنة بنحو 70 بالمئة الأسبوع الماضي.

ويفقد الذهب جاذبيته ⁠في ​ظل ارتفاع أسعار الفائدة لأنه أصل لا ​يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 69.29 دولار للأوقية، ونزل البلاتين ​0.9 بالمئة إلى 1751.55 دولار، وتراجع البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 1327.27 دولار.