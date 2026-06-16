عبور ثلاث ناقلات نفط إيرانية وسفينتان تجاريتان المياه الدولية عقب اتفاق لرفع الحصار الأمريكي

أفادت قناة Press TV التلفزيونية، نقلا عن مصادر بحرية، بأن ثلاث ناقلات نفط إيرانية وسفينتين تحملان سلعا إيرانية أساسية عبرت المياه الدولية عقب اتفاق لرفع الحصار الأمريكي.



وذكرت القناة أن "ثلاث ناقلات نفط إيرانية على الأقل وسفينتي شحن تحملان سلعاً أساسية نجحت في اجتياز الحصار البحري الأمريكي بأمان وعبرت السفن المياه الدولية دون عوائق".



ونوهت المصادر بأن السفن الخمس (3 ناقلات نفط وسفينتا شحن تجاري) كانت عالقة ومحاصرة لعدة أشهر بسبب الحصار البحري.

ووفقا لها، انطلقت هذه السفن وعبرت المياه الدولية دون أي عوائق عسكرية بمجرد دخول التفاهمات الأولية حيز التنفيذ.

في وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا عن التوصل إلى اتفاق مع إيران، مؤكدا تفويضه الكامل لـ "الرفع الفوري للحصار البحري الأمريكي" وفتح مضيق هرمز بالكامل أمام الملاحة الدولية دون أي رسوم.



وأكد ترامب في منشور له على "تروث سوشيال"، أن ناقلات نفط بدأت بالتحرك والخروج من مضيق هرمز، مؤكدا أن السفن المحملة بالنفط تعبر بسلام عبر الممر الجنوبي للمضيق.

ووصف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الاتفاق بأنه خطوة هامة لإنهاء الحرب والتمهيد للمفاوضات.

هذا ورحبت عدة دول بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، كما اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن البيانات الأخيرة المتعلقة بملف إيران تحمل مؤشرات إيجابية، معربا عن أمله في أن تترجم هذه البيانات إلى خطوات عملية على أرض الواقع.