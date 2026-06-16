أكد بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية، على أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انتشار واسع لظاهرة غش عصير القصب بإضافة مادة ثاني أكسيد التيتانيوم غير دقيق، مشيرًا إلى أن الحالات المحدودة التي تم رصدها لا تعكس انتشارًا عامًا أو ظاهرة متفشية.

وأوضح "ناجي" عبر برنامج "كل الأبعاد" على قناة إكسترا نيوز، أمس الاثنين، أن بعض حالات الغش تتم عبر إضافة مادة ثاني أكسيد التيتانيوم بهدف إعطاء العصير لونًا أبيض ورغوة، لافتًا إلى أن ذلك يغيّر الشكل الظاهري فقط ويجعل البعض يعتقد أنه عصير “أفضل جودة”، بينما العصير الطبيعي لونه مائل إلى الأصفر والأخضر الخفيف.

وأكد على ضرورة الشراء من أماكن موثوقة، وفيما يتعلق بالمادة المضافة "التيتانيوم" ، قال إن أقصى تأثير لها قد يتمثل في بعض الالتهاب بجدار المعدة أو زيادة الحموضة، مضيفًا أنه لا يمكن اعتبارها كمادة مسرطنة وفقًا لما هو متداول.

وأشار إلى أن المواد المضافة والألوان الغذائية يوجد منها ما هو مستمر وأخرى تم إيقافها، مؤكدًا أن المشكلة تكمن في الإفراط في الاستخدام وليس وجودها بحد ذاته، مشددًا على أن هناك نسب معينة للأمان، محذرًا من الإفراط في تناول الأغذية المصنعة أو الملونة بكثرة، موضحًا أن زيادة الكميات عن المعدل الطبيعي قد تؤثر على الصحة.

وشددت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في بيان لها، على حرصها الدائم على حماية صحة المستهلك، وذلك في ضوء ما تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استخدام مادة ثاني أكسيد التيتانيوم "E171" في بعض الأغذية والمشروبات، ومتابعتها المستمرة لكل الموضوعات المتعلقة بسلامة الغذاء، واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة للتحقق من أي وقائع قد تمثل مخالفة للاشتراطات والمعايير المعتمدة.

فيما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ضبط عدد من المخالفات المتعلقة باستخدام مادة ثاني أكسيد التيتانيوم في تغيير خواص ومظهر عصير القصب، مؤكدة استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمنشآت الغذائية لحماية المواطنين والحفاظ على سلامة الغذاء.