نبيه بري وعراقجي يبحثان التطورات في لبنان والمنطقة ويؤكدان ضرورة التنفيذ الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي

بحث رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه بري خلال اتصال هاتفي مساء اليوم مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، آخر التطورات والأوضاع والمستجدات في لبنان والمنطقة وبنود الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، والذي تضمن بنداً أساسياً قضى بوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وأوضح عراقجي إلى رئيس مجلس النواب تفاصيل بنود الاتفاق، لا سيما وقف الحرب على لبنان، مؤكداً أن "هذا البند يجب أن يدخل حيز التنفيذ والتطبيق بشكل فوري ومنذ اليوم الأول وطيلة فترة التفاوض المقررة 60 يوماً"، مشيرا إلى أن ضمان الالتزام به هو مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية والجهات الضامنة لمذكرة التفاهم".