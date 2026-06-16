المؤشر نيكي يتراجع من مستوى قياسي قبل رفع متوقع للفائدة

تراجع المؤشر نيكي الياباني من مستوى قياسي مرتفع خلال التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، مع ترقب المتعاملين قرار البنك المركزي بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من اليوم.
ويتوقع المشاركون في السوق على نطاق واسع أن يرفع بنك اليابان المركزي سعر الفائدة ربع نقطة مئوية مع الإشارة إلى مزيد من الرفع في المستقبل.
ونزل المؤشر نيكي 0.2 بالمئة إلى 69182.87 نقطة، متراجعا من أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 69682.23 نقطة الذي سجله أمس الاثنين.
وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 بالمئة إلى 3986.95 نقطة، بعد أن بلغ أيضا ذروة تاريخية في الجلسة السابقة عند 4032.39 نقطة.
وانخفض 155 سهما على المؤشر نيكي من بين 225 سهما، بينما ارتفع 70.
وتباين أداء شركات الذكاء الاصطناعي ذات الثقل، إذ ارتفع سهم أدفانتست 3.3 بالمئة، في حين تراجع سهم مجموعة سوفت بنك 3.1 بالمئة، وانخفض سهم طوكيو إلكترون 0.8 بالمئة.