المؤشر نيكي يتراجع من مستوى قياسي قبل رفع متوقع للفائدة

تراجع المؤشر نيكي الياباني من مستوى قياسي مرتفع ​خلال التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، ‌مع ترقب المتعاملين قرار البنك المركزي بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق ​من اليوم.

ويتوقع المشاركون في السوق ​على نطاق واسع أن يرفع ⁠بنك اليابان المركزي سعر الفائدة ​ربع نقطة مئوية مع الإشارة إلى ​مزيد من الرفع في المستقبل.

ونزل المؤشر نيكي 0.2 بالمئة إلى 69182.87 نقطة، متراجعا من ​أعلى مستوى على الإطلاق البالغ ​69682.23 نقطة الذي سجله أمس الاثنين.



وانخفض ‌المؤشر ⁠توبكس الأوسع نطاقا 0.3 بالمئة إلى 3986.95 نقطة، بعد أن بلغ أيضا ذروة تاريخية في الجلسة السابقة ​عند 4032.39 ​نقطة.

وانخفض ⁠155 سهما على المؤشر نيكي من بين 225 ​سهما، بينما ارتفع 70.

وتباين أداء ​شركات ⁠الذكاء الاصطناعي ذات الثقل، إذ ارتفع سهم أدفانتست 3.3 بالمئة، في ⁠حين ​تراجع سهم مجموعة سوفت ​بنك 3.1 بالمئة، وانخفض سهم طوكيو إلكترون ​0.8 بالمئة.