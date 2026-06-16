أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أن الفريق يقدم تحت قيادته، كرة قدم راقية، مُشيرًا إلى أن التطور لم يحدث بالصدفة.

وقال حسام حسن في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد التعادل مع بلجيكا في كأس العالم: "نقدم كرة قدم راقية، لا تعتمد على لاعب واحد.. بل على 26 لاعبًا، وأنا أثق في جميع اللاعبين".

وأضاف: "المنتخب لم يتطور معي بالصدفة، ودفعت بلاعبين لأول مرة يمثلون منتخب مصر.. التأهل لكأس العالم وكأس أفريقيا بدون هزيمة، وما حققناه في البطولة الأفريقية كلها شواهد على أن التطور الذي حدث آخر عامين لم يكن صدفة".

وتابع: "التبديلات في مباراة بلجيكا كانت حسب سيناريو المباراة وقلت للاعبين بإمكاني التبديل بعد 5 دقائق، إذا لم يؤد الفريق بالشكل الذي أريده، لذا كل اللاعبين جاهزون للتبديل في أي وقت".

وأكمل: "استبدال صلاح كان لتنشيط الصفوف في ظل الحرارة المرتفعة، وكل تركيزي حاليًا على مباراة نيوزيلندا".

وواصل: "جيريمي دوكو، نجم بلجيكا تحرك يمينًا ويسارًا، لأننا نؤد جماعيًا بشكل جيد، والتحضير بشكل جيد بمقاطع فيديو لكل اللاعبين".

وعن مستوى محمد هاني، قال: "هذا بفضل تعليمات إبراهيم حسن، أفضل ظهير أيمن في تاريخ مصر.. تذكروا أن هاني واجه فينيسيوس قبل 5 أيام، ونجوم آخرين في كأس أفريقيا، مواجهة نجوم العالم تحتاج تركيز ومذاكرة، كما أنها تمثل حافزا للاعبين".