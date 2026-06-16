دي فانس: وكالة الطاقة الذرية وأمريكا ستساعدان إيران على تدمير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب

قال جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وواشنطن ستساعدان إيران على تدمير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب.

وأضاف في تصريحات لـ "إن بي سي" أن القطريين والباكستانيين قدموا مساعدة كبيرة في التوسط لإتمام هذه الصفقة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن المفتشين النوويين سيعودون حتما إلى إيران بموجب شروط إنهاء الحرب.

وشدد أنه لا يمكن الجزم بنسبة 100% بأن إيران ستلتزم بجميع تعهداتها، مطالبا بضرورة توقف طهران عن تمويل ما وصفها بـ "المنظمات الإرهابية العنيفة" وعوامل عدم الاستقرار في المنطقة.

وأشار إلى أن الفقرة الأولى من وثيقة مذكرة التفاهم تنص على التزام طهران وواشنطن بالسلام في المنطقة، مؤكدا أن المذكرة تضع إطارا يتيح لإيران الحصول على فوائد محددة مقابل الوفاء بالتزاماتها.

ولفت إلى أن مذكرة التفاهم مع إيران تقع في نحو صفحة ونصف، وبالتالي تعتبر "وثيقة عامة"، مشددا أنه "سيتعين علينا تسوية عدد من القضايا خلال مرحلة المفاوضات الفنية".