مدرب بلجيكا: دفاع مصر تعامل جيدا مع جيريمي دوكو

أشاد رودي جارسيا، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، بالأداء الدفاعي لمنتخب مصر، في مواجهة جيريمي دوكو، نجم فريقه، خلال المباراة التي جمعتهما، وانتهت بالتعادل بهدف لمثله، في بطولة كأس العالم 2026.

وقال رودي جارسيا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "الدفاع أمام جيريمي دوكو كان يلعب بطريقة جيدة، وعندما يكون من الصعب تجاوز الخصم، يجب أن نقوم بتعديل الجناحين، ونحن نمتلك لاعبين يتمتعون بالمرونة".

وأضاف: "في الشوط الثاني، رأينا أن نلعب في العمق أفضل، وبالفعل نجحنا في ذلك وكان جيريمي جيدًا، وتمكنا بناء على ذلك من تسجيل التعادل".

وتابع: "اللمسة النهائية من روميلو لوكاكو في هدف التعادل كانت ممتازة، وبالتالي عمله مع جيريمي كان ممتازًا وسبب الكثير من المتاعب للخصم".

وأكمل: "موقف لوكاكو في المباريات المقبلة؟ ربما يمكن أن يلعب شوطًا كاملًا بعد ذلك، وحال عدم تمكنا من الدفع به في التشكيل الأساسي يمكن الاستعانة به في الوقت المناسب للمباراة".

وواصل: "في مباراة مصر، شارك في الدقيقة 65، وكان إيجابي جدًا، ونحن نتعامل معه بحرص في التدريبات، لأننا نراعي أنه مازال يتعافى من الإصابة".

واستطرد: "مباراة الأمس كانت بين أقوى فريقين في المجموعة، ولا يوجد مباراة سهلة في كأس العالم، ولكن هذه المباراة هي الأقوى، ولا يوجد بد من الفوز أمام إيران".

وأتم رودي جارسيا تصريحاته قائلًا: "بالأمس، لم نفز، لكننا على الأقل تعادلنا، وعندما نعرف أننا لا نستطيع الفوز، على الأقل يجب ألا نخسر".