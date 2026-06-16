«آس» الإسبانية تحتفي بهدف إمام عاشور في مرمى كورتوا: تسديدة مذهلة

حظي إمام عاشور، نجم منتخب مصر، بإشادة واسعة من صحيفة «آس» الإسبانية بعد هدفه الرائع في شباك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، خلال مواجهة المنتخبين في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وأبرزت الصحيفة الإسبانية الهدف على صدر موقعها الإلكتروني، مرفقًا بمقطع فيديو للّقطة، تحت عنوان: «هدف مصر المذهل في مرمى كورتوا.. شاهد من أين أتى لتدرك عظمته».

وأشادت «آس» بطريقة تسجيل الهدف، مؤكدة أن إمام عاشور أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس المخضرم تيبو كورتوا، في واحدة من أجمل لقطات الجولة الافتتاحية للمونديال.

وأضافت الصحيفة أن المنتخب المصري نجح في انتزاع نقطة ثمينة أمام أحد أقوى منتخبات العالم، بعدما فرض التعادل بنتيجة 1-1 على منتخب بلجيكا في مستهل مشواره بالبطولة.

وكان إمام عاشور قد منح الفراعنة التقدم بهدف رائع، قبل أن يدرك المنتخب البلجيكي التعادل عبر هدف عكسي سجله محمد هاني بالخطأ في مرمى الحارس مصطفى شوبير، لتنتهي المواجهة بتقاسم النقاط.

ويمنح الأداء القوي الذي قدمه منتخب مصر أمام بلجيكا دفعة معنوية كبيرة قبل المواجهتين المقبلتين أمام نيوزيلندا وإيران، في إطار سعيه للتأهل إلى الدور التالي من كأس العالم 2026.