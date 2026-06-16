فانس: طهران ستسمح بعودة المفتشين الدوليين في إطار اتفاق مع واشنطن

قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، يوم الاثنين، إن إيران ستسمح بعودة المفتشين الدوليين المعنيين بالبرنامج النووي إلى البلاد في إطار اتفاق إطاري مع الولايات المتحدة.

وقال فانس لشبكة"إن بي سي نيوز" ردا على سؤال بشأن عودة المفتشين: "نعم، بالتأكيد"، مضيفا أن أحد العناصر الرئيسية في الاتفاق يتمثل في التعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة وإيران لتفكيك مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب.

وأوضح أن هذا الأمر "مذكور بوضوح شديد" في مذكرة التفاهم.

وبعد أسابيع من المفاوضات، توصلت واشنطن وطهران إلى اتفاق إطاري يهدف إلى إنهاء الحرب، ومن المتوقع توقيعه في سويسرا يوم الجمعة.

وقال فانس إن نص الاتفاق سينشر بعد مراسم التوقيع، مضيفا أن بعض التفاصيل الفنية لا تزال بحاجة إلى تسوية، وتتعلق بشكل أساسي بآليات التنفيذ أكثر من ارتباطها بصياغة الاتفاق نفسه.

وأشار إلى أنه قد يتم أيضا الاتفاق يوم الجمعة على موعد بدء عمليات التفتيش النووي.

وفي مقابلة منفصلة مع شبكة "سي إن إن"، قال فانس إن "أكثر ما يبعث على التفاؤل في التقدم الذي أحرزناه" خلال الأسابيع الماضية هو ما وصفه بمؤشرات على حدوث تحول داخل القيادة السياسية والعسكرية الإيرانية.

وأضاف أنه حتى داخل الحرس الثوري بدأت بعض الأصوات تعترف بأن نهج إيران تجاه الولايات المتحدة خلال الأعوام الـ47 الماضية كان خطأً، وأن هناك حاجة إلى اتباع نهج جديد.