سلوفاكيا تدعم سعي الهند للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي

أعلنت سلوفاكيا، خلال زيارة تاريخية لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى العاصمة براتيسلافا، دعمها الرسمي لانضمام الهند إلى مجلس الأمن الدولي بعضوية دائمة، وذلك في إطار جهود إصلاح وتوسيع المجلس ، وصولاً بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مصاف "الشراكة الشاملة".

وجاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب المباحثات التي جمعت بين رئيس الوزراء مودي ونظيره السلوفاكي روبرت فيكو، أمس الاثنين، حيث شدد الجانبان على ضرورة إجراء إصلاحات جذرية للمؤسسات متعددة الأطراف، وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بما يكفل لجعلهما ،:" أكثر تمثيلاً وشمولية، وأكثر قدرة على عكس المعطيات الجيوسياسية الراهنة".

وشدد الزعيمان على الحاجة الملحة لتوسيع مجلس الأمن في كل من فئتي العضوية الدائمة وغير الدائمة".

وأعربت نيودلهي في بيان مشترك عن تقديرها للدعم السلوفاكي المستمر لترشيحها للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن بعد إصلاحه.

وجدد مودي وفيكو التزامهما بنظام تعددية الأطراف الذي تظل الأمم المتحدة نواته الأساسية، كما توافقا على العمل بتنسيق وثيق داخل المنتديات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة.

وتواصل نيودلهي منذ أمد بعيد إصرارها على نيل مقعد دائم في مجلس الأمن بعد إصلاحه وتوسيعه ، استناداً إلى رأيها بأن تركيبة المجلس الحالية التي تضم 15 عضواً قد عفا عليها الزمن، وأصبحت غير قادرة على عكس التطورات الجيوسياسية المعاصرة بصورة كافية."

ويأتي هذا التطور لينضم إلى الزخم الدولي المتزايد الذي يحظى به الموقف الهندي، والذي يشمل العديد من الدول الأوروبية بالإضافة إلى أعضاء مجموعة الأربعة (البرازيل وألمانيا واليابان)، وذلك في وقت تواصل الهند فيه الضغط لإعادة هيكلة المجلس المكون حالياً من 5 أعضاء دائمين (الصين، روسيا، الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا) و10 أعضاء غير دائمين يتم انتخابهم كل عامين .