الرئيس الألماني يواصل جولته الآسيوية بزيارة الفلبين

يواصل الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير جولته الآسيوية اليوم الثلاثاء بزيارة الفلبين.

وكان شتاينماير قد زار أمس الاثنين العاصمة الإندونيسية جاكرتا. ويرافقه في الجولة زوجته إلكه بودنبندر ووفد اقتصادي.

وفي العاصمة الفلبينية مانيلا يعتزم شتاينماير زيارة منشأة إنتاج تابعة لشركة لوفتهانزا الألمانية للطيران، كما سيلتقي الحائزة على جائزة نوبل للسلام ماريا ريسا. وتعد الفلبين، التي يبلغ تعداد سكانها 117 مليون نسمة، واحدة من أكثر دول جنوب شرق آسيا اكتظاظا بالسكان.

ومنذ عام 2022 يتولى فرديناند ماركوس الابن رئاسة البلاد، وهو نجل الحاكم السابق طويل الأمد فرديناند ماركوس. وتنتهج حكومته مسارا يوصف بأنه أكثر برجماتية نسبيا، مع التركيز على الاستثمارات والنمو الاقتصادي وتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة ، ولا سيما في ظل التوترات مع الصين في بحر الصين الجنوبي.