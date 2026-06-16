إمبراطور اليابان يزور قصر هيت لو في هولندا

قام الإمبراطور الياباني، ناروهيتو، بجولة في قصر "هيت لو" بمدينة أبيلدورن في شرق هولندا، بعد ظهر أمس الاثنين، وذلك خلال زيارته الرسمية للبلاد، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الثلاثاء.

ووقف الإمبراطور، الذي يحل ضيفا في المقر الملكي المجاور بقلعة "هيت أوده لو"، أمام عدسات كاميرات وسائل الإعلام، لالتقاط الصور له فور خروجه إلى الفناء الأمامي من المدخل الرئيسي.

ويُدار حاليا القصر - الذي بُني في القرن السابع عشر بأمر من الملك وليام الثالث - كمتحف. وقد زار الإمبراطور الغرف التي كان يستخدمها وليام الثالث، وشاهد لوحات لفنانين من البلاط الملكي، كما ألقى نظرة على مجموعات من الأعمال الفنية، ومن بينها أعمال خزفية، بالإضافة إلى استمتاعه بإطلالة على الحدائق من سطح القصر.

ومن المقرر أن يتوجه الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو إلى أمستردام، اليوم الثلاثاء، حيث سيحضران فعاليات رسمية كضيفي شرف غدا الأربعاء.

وكان الزوجان الامبراطوريان وصلا إلى مطار سخيبول الواقع بالقرب من أمستردام، يوم السبت الماضي، بعد مغادرتهما اليابان على متن طائرة حكومية في زيارة رسمية إلى هولندا وبلجيكا.