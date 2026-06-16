هجوم أوكراني يستهدف مصفاة نفط موسكو في ضربة جديدة للبنية التحتية للطاقة

استهدفت طائرات مسيرة أوكرانية مصفاة نفط موسكو، في أحدث سلسلة من الهجمات على البنية التحتية للطاقة في روسيا، ما يعني أن البلاد تواجه نقصا متزايدا في الوقود.

وقال عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الثلاثاء، إن إحدى الطائرات المسيرة التي شاركت في الهجوم على العاصمة الروسية ألحقت أضرارا بمنشأة داخل المصفاة، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

من جانبه، قال رئيس مركز مكافحة التضليل التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أندريه كوفالينكو، في منشور عبر تطبيق تليجرام، إن الهجوم ألحق أضرارا بوحدة المعالجة الأولية في المصفاة.

ولم يتسن التحقق من صحة هذه البيانات بشكل مستقل.

وتقع المصفاة، المملوكة لشركة "جازبروم نفط" الروسية، على بعد نحو 25 كيلومترا (16 ميلا) من الكرملين في العاصمة الروسية.

ولم ترد الشركة فورا على طلب بلومبرج للتعليق بشأن الحادث.