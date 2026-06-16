افتتاح معرض ديارنا لدعم الحرف التراثية والتمكين الاقتصادي بمكتبة الإسكندرية

افتتح المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، والدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، ومارجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات معرض «ديارنا» للحرف التراثية واليدوية بمكتبة الإسكندرية، اليوم، بمشاركة 70 عارضًا وعارضة من أصحاب المشروعات الصغيرة والحرفيين من مختلف المحافظات.

ويضم المعرض أجنحة متنوعة للمشغولات النحاسية والخزف والفخار والكروشيه والتطريز والإكسسوارات والمنتجات اليدوية المستوحاة من التراث المصري، في إطار جهود الحفاظ على الحرف التقليدية وتعزيز الصناعات الإبداعية.

وأكدت مارجريت صاروفيم في تصريحات صحفية خاصة لـ الشروق، أن معرض «ديارنا» يمثل إحدى الآليات المهمة لتحقيق التمكين الاقتصادي للأسر المنتجة، من خلال توفير منافذ تسويقية مباشرة تساعدها على زيادة دخلها وتحسين مستوى معيشتها والخروج من دائرة الفقر.

وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على تنفيذ برامج للحماية الاجتماعية تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية وتمكينها اقتصاديًا، بما يحقق الاستقلال المالي ويعزز فرص التنمية المستدامة.

وأضافت أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تقديم المساعدات المادية والأجهزة التعويضية اللازمة، إلى جانب توفير فرص التدريب والتأهيل والاندماج المجتمعي، بما يضمن مشاركتهم الفاعلة في مختلف مناحي الحياة.

وأشارت إلى أن المعرض يستهدف الكفاءات المنتجة وأصحاب الحرف المتميزة، ويسهم في الحفاظ على الحرف اليدوية والتراثية من الاندثار، باعتبارها جزءًا مهمًا من الهوية الثقافية المصرية، مؤكدة أن المنتجات المعروضة تتميز بالجودة العالية والأسعار المناسبة للجمهور.

وأشادت بالتعاون القائم بين وزارة التضامن الاجتماعي ومكتبة الإسكندرية في تنظيم المعرض، بما يسهم في دعم الحرفيين والأسر المنتجة، وتوفير منصة لعرض وتسويق منتجاتهم أمام جمهور واسع من الزائرين.

ويعد معرض «ديارنا» من أبرز المبادرات الداعمة للحرف التراثية في مصر، حيث يجمع بين الحفاظ على الموروث الثقافي وتحقيق عائد اقتصادي للحرفيين والأسر المنتجة، بما يدعم جهود التنمية والتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة.