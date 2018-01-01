رئيس جامعة أسوان يترأس لجنة اختيار عميد كلية العلوم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عقدت لجنة اختيار العمداء برئاسة الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، اليوم، مقابلات اختيار عميد كلية العلوم.

واستمعت اللجنة إلى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية ورؤية كل متقدم لتطوير الكلية سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.

وأشار الدكتور الدكتور أحمد غلاب إلى حرص الجامعة على اختيار عمداء الكليات وفقًا للمعايير المحددة وبحيادية كاملة.

الجدير بالذكر أن المتقدمين للعمادة كلا من (عاطف إبراهيم عبدالقاد العميد الحالي للكلية- محمد عبدالمنعم رسلان وكيل الكلية لشؤن الطلاب والتعليم- علاء الدين صلاح الدين وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث - إيمن الأمين رئيس قسم الفيزياء - أبو الحمد حسن محمد رئيس قسم الكيمياء - أحمد رشاد رئيس قسم الرياضيات- إيمان عبدالراضي أستاذ بقسم الكيمياء).